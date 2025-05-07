Otobüs Şoförü, Cezası Belli Oldu!

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİANAMESİ KAPSAMINDA DURUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K.’nın müşteki olarak yer alırken, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt şüpheli olarak gösteriliyor.

OTOBÜS POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRÜLDÜ

İddianameye göre, CHP’li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu makam otobüsü, 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi yönüne seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A. otobüsün gideceği yönü öğrenmek için “dur” ikazında bulunarak aracı durdurmak istediler. Ancak Gökhan Gülyurt, aracı Sare Y. ve Okan A.’nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine ilerledi. Adliye önünde bulunan müşteki polis Mehmet Ö., elini kaldırarak ısrarla “dur” ihtarında bulundu fakat araç durmadı. Mehmet Ö., otobüsün çarpmaması için yolun kenarına sıçradı. Gökhan Gülyurt’un kullandığı otobüs Atatürk Bulvarı’na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ve Okan Y. tekrar aracı durdurmaya çalıştı. Ancak şüpheli, bir kez daha “dur” ikazına uymayarak araçla polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

OTOBÜS SİLAH OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İddianamede, şüpheli Gülyurt’un 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu makam otobüsüyle Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istediklerini belirttiği ifade ediliyor. Gülyurt, program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ve polislerin otobüsü durdurmak istemesi sebebiyle “ancak otobüsün ağırlığından ötürü fren mesafesinin uzun olduğunu” öne sürdü. Program nedeniyle geç kalmaları sebebiyle milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının yola devam etmesini istediklerini belirtti. İddianamede, Gülyurt’un müştekilerin üzerine otobüsü sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmamak için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu vurgulandı.

CEZA TALEBİ

İddianamede Gülyurt’un, müştekilere yönelik eylemlerinin her seferinde yeni bir suç işleme kararı kapsamında gerçekleştirdiği ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğine kanaat getirildiği belirtiliyor. Gülyurt’un zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.