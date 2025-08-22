“Otobüs Yangınında 36 Yolcu Kurtarıldı!”

Gündem

HATAY’DAN İSTANBUL’A SEFER YAPAN OTOBÜSTE YANGIN

Hatay’dan İstanbul’a sefer yapan yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde, nedeni henüz bilinmeyen bir durum sebebiyle yanmaya başladı. Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı emniyet şeridine park ederek 36 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HAZARLAR

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına yaklaşık yarım saat süren bir müdahalede bulundu ve alevleri söndürmeyi başardı. Fakat yangının etkisiyle otobüs kullanım dışı hale geldi. Tahliye edilen yolcular, başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

