Otobüste Ölen Adam 8 Saat Fark Edilmedi

BİR ADAMIN HAYATINI KAYBETMESİ

Uyku sırasında yaşamını yitiren bir adamın durumu tespit edildi. 81 yaşındaki Enver Ekiz, Kayseri’de yaşayan kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra birlikte Bursa’ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi. Yaklaşık 8 saat süren yolculuğun ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaşıldığında, kızının babasını uyandıramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE DURUMUNU BİLDİRDİ

Otobüse gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ekiz’in hayatta olmadığını belirledi. Yolculuk öncesinde uyku ilacı aldığı iddia edilen Ekiz’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Bu olay, yolcu güvenliği ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.