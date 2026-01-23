Otobüste Tartıştığı Genci Darbeden Şüpheli Yakalandı

otobuste-tartistigi-genci-darbeden-supheli-yakalandi

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde, Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi’nde bulunan 91/G numaralı otobüste meydana geldi. Otobüsün içinde tartışmaya başlayan İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında ortam gerildi. Mümin E., karşısındaki genci otobüs içinde tekme tokat darbederek etkisiz hale getirdi.

Hızlı müdahale ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, hastaneye kaldırılan İsmail T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, “Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum” şeklinde bir açıklama yaptı ve akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirildi.

Şüpheli, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, hakkında 36 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

