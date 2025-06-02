Otogardaki Dolu Koltuk Oranı Yüzde 95

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kurban Bayramı’na sayılı günlerin kalmasıyla birlikte İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik gözlemleniyor. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde değerlendirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Şu anda otobüs doluluk oranları yüzde 90-95 seviyelerine ulaşmış durumda. Yetkililer, gerçek yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminden sonra başlayabileceğini ifade ediyor. Bilet fiyatlarının ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında arttığı bilgisi veriliyor.

YOĞUNLUK BEKLENTİSİ ARTMAKTA

Firma yetkilisi Hayri Başoğlu, geçen yıla göre daha düşük bir yolcu kapasitesinin bulunduğunu belirtiyor. “Çünkü uçak ve tren sayıları aşırı fazla. Bir de okulların kapanmamış olmasından ve tatilin kısa olmasından dolayı fazla bir yoğunluk olmadı. Arife gününden bir gün önce iyi bir yoğunluk olacak gibi duruyor,” şeklinde konuştu. Bilet fiyatları geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 30 artış gösterdiğini ekliyor. Şu anda doluluk oranı yüzde 95’e kadar ulaşmış durumda.

4 HAZİRAN GÜNÜ YOĞUNLUK BEKLENİYOR

İstanbul – Tokat seferleri düzenleyen firma yetkilisi Siyami Temiz, bayram yoğunluğunun geçmiş yıllara göre daha az olduğunu kaydediyor. “Dün itibariyle başlangıç yaptı ama bugün de hala yerlerimiz var. Normal devam ediyor,” dedi. Doluluk oranlarının yine yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirten Temiz, “Beklediğimiz yoğunluk 4 Haziran Çarşamba günü. Her zaman olduğu gibi bayramdan iki gün önce,” açıklamasında bulundu.

KİMSE GİDEMEDİĞİ İÇİN YOĞUNLUK YOK

Firma yetkilisi Necati Barut ise, mevcut yıl ve geçen yıl karşılaştırıldığında hiç yoğunluk olmadığını vurguluyor. “İnsanlarımız gitmek istiyor, gidemiyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyatlar bazılarına yüksek geliyor,” dedi. Örneğin, İstanbul’dan Adıyaman’a bilet fiyatı 1.600 liraya çıkarken, bazı insanlar bu fiyata itirazda bulunmuş durumda.

YÜZDE 70 BİLET TÜKENDİ

Yusuf Karasu, bayramda beklenen yoğunluğun az olduğunu ifade ederek, “Bayram tatili kısaldığı için yoğunluk yok. 9 gün olsaydı ve okullar tatil olsaydı yoğunluk olabilirdi,” dedi. Biletlerin yüzde 70’inin tükendiğini belirten Karasu, diğer bayramlara göre bu yıl yoğunluğun sakin geçeceğini düşünüyor.

YOLCU TALEBİ DÜŞÜK

Zonguldak’a giden Ayşe Can, otobüsle yolculuk yapmasının ilk kez olduğunu belirtirken, bilet fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyor. Yurt dışından gelen Şaban Arabacı ise bilet fiyatlarının normal düzeyde olduğunu aktarıyor. Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül ise uçak biletlerindeki aşırı fiyat artışları nedeniyle bu bayram otobüsle seyahat edecek. Öğrenci Sena Sabuncu da daha erken geldiği için otogarda yoğunluk ile karşılaşmadığını ekliyor.