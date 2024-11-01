“Otogaz Fiyatlarına Zam Bekleniyor”

ENFLASYONUN ETKİSİ

Artan enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklar ve brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: İstanbul’da benzinin litresi ortalama 41 lira 91 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 42 lira 79 kuruş olarak kaydedilmiştir. Otogazın litresi ise 25 lira 13 kuruş olarak tespit edilmiştir.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu süreçle gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.