Otokar (OTKAR) İçin 12 Aylık Tahminler

YATIRIM ANALİZİ

Yapı Kredi Yatırım, OTKAR için belirlediği hedef fiyatı 610,00 TL olarak tutuyor ve yatırım tavsiyesini “tut” şeklinde iletiyor. Raporda yer alan bilgilere göre, “Otokar Ocak’25 satış verilerini açıkladı. Toplam satışlar yıllık %107 artışla 387 adede ulaştı. Yurt içi satışlar yıllık %96 artışla 245 adet olurken, ihracat yıllık %129 artışla 142 adet oldu.” Toplam satış hacmindeki yıllık artışın temel arka planında, yurt içindeki “küçük kamyon satışları” ve ihracat pazarındaki “otobüs” teslimatlarının önemli bir katkısı olduğu belirtiliyor.

SATIŞLARDAKİ BÜYÜME

Son 12 ay içinde satışların, iç pazardaki %41’lik büyüme ile yıllık %17 artış gösterdiği ifade ediliyor. “Öte yandan, daha yüksek marjlı olan ‘askeri araç’ satışı Ocak’25’te gerçekleşmedi. Ancak diğer büyüme sayesinde aylık satışları olumlu olarak değerlendiriyoruz.” Otokar’ın 2024 yılı için hedeflediği 5.709 adetlik satış rakamının üzerine, 2025’te 6.820 araç satışı öngörülüyor. Bunun da “Ekim’24’te başlayan Tunland satışlarındaki yıllık %155’lik artış” ile doğru orantılı olarak %19 büyüme anlamına geldiği belirtiliyor.

4Ç24 FİNANSAL SONUÇLARI

Otokar (OTKAR), 4Ç24 finansal sonuçlarında 554 milyon TL net zarar açıkladı. Bu sonuç, piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı ve “Şirketin 2024 yılının tamamında net zararı 3,1 milyar TL’ye yükseldi.” Ayrıca, Otokar 2023 yılındaki net karının 2,8 milyar TL olduğu hatırlatılıyor. “Açıklanan sonuçlar, bizimki de dahil olmak üzere, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.” TMS29 sonrası finansal sonuçlardaki zayıflığın devam ettiği, “yüksek net işletme sermayesi ihtiyaçları” ve “fonlama maliyetlerindeki artışların” etken olduğu ifade ediliyor.

GÖZDEN GEÇİRME BEKLENTİLERİ

Otokar’ın 4Ç24 finansallarını zayıf bulduklarını ve olumsuz bir piyasa tepkisi öngördüklerini belirten Yapı Kredi Yatırım, “Bununla birlikte, 2025’te düşen enflasyonla uyumlu bir şekilde şirket finansallarında toparlanmanın muhtemel olduğunu ve en kötüsünün 4Ç24’te geride kalmış olabileceğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuyor. Sonuçlara ve şirket yönetiminin 2025 beklentilerine dayanarak, 610 TL hedef fiyatla “Tut” tavsiyesinin korunduğu ifade ediliyor.