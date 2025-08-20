Otomobil Alımında Zam Uyarısı Yapıldı

Otomobil sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemlerde meydana gelen ÖTV düzenlemesi ve elektrikli araçlara yönelik yapılan vergi artışları, piyasayı hareketlendirdi. Yeni düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarının arttığı gözlemlenirken, bu durum ikinci el pazarına da yansıma gösterdi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu konuda detaylı bilgi verdi.

0 KİLOMETRE ARAÇ FİYATLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerinden bahseden Yalçın, binek ve SUV segmentlerinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 artış gösterdiğini açıkladı. Özellikle 4×4 pick-up modellerinin ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseldiğini belirten Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” diye ifade etti.

İKİNCİ EL PAZARI CANLANIYOR

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki araçlarda markaların fiyat artışında oldukça dikkatli davrandığını belirtti. Küçük bir zamın, bu araçları üst dilime taşıyabileceğini söyleyen Yalçın, “Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” şeklinde konuştu. Düzenlemenin ikinci el pazarına yansıyacağını söyleyen Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselin, tüketici ikinci el araçlara yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” dedi. Temmuz ayında ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını ve yılın ilk 7 ayında satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

KAMPANYALAR YIL SONUNDA ARTIYOR

Yalçın, yıl sonuna yaklaşırken markaların kampanyaları artıracağını dile getirdi. Yalçın, “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” diyerek bu durumun önemine değindi. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu vurgulayan Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi. İkinci el pazarındaki istikrarı sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.