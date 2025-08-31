Otomobil Refüje Çarptı, Takla Attı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevreyolu’nda, Nene Hatun Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Mehmet G. (47), kontrolünü kaybederek 16 KGM 47 plakalı otomobiliyle virajda refüje çarptı ve karşı yöne geçerek taklalar attı. Bu olay sonucunda sürücü Mehmet G. ile yanındaki Havva G. (44) yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin önce refüje çarpıp, ardından karşı şeride geçtikten sonra 4 kez takla attığı görüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.