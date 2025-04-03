Ekonomi

Otomobil Sahiplerine Zam ve İndirim Haberi!

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BRENT PETROL VE KURDAKİ DALGALANMA

Brent petrol ile döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere “1 lira 8 kuruş zam bekleniyor”. Otogazda ise, “cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş fiyat artışı” öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde oluşuyor: İstanbul’da benzin litresi “46 lira 27 kuruş”, Ankara’da “47 lira 29 kuruş”, İzmir’de “47 lira 65 kuruşa” satılıyor. Otogaz fiyatları ise İstanbul’da “28 lira 19 kuruş”, Ankara’da “28 lira 9 kuruş”, İzmir’de “28 lira 4 kuruştan” satışa sunuluyor.

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