Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Bir Aile Yok oldu

KAZADA ÜÇ CAN GİTTİ

ABD’den tatil için memleketleri Giresun’a gelen bir ailenin otomobili, yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Kaza sonucunda Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaza, Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Geyikçi Yaylası’nda saat 22.30 sıralarında vuku buldu.

SİS NEDENİYLE KAZA MEYDANA GELDİ

Yayladan dönen Mustafa Bayram yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, etkili olan sis nedeniyle virajı alamayıp uçuruma yuvarlandı. Olay yerinden geçenlerin ihbarı sonucunda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri hızla kaza yerine ulaştı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilin bulunduğu noktaya varan ekipler, sürücü ve ailesinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Murat Bayram ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin tatil amacıyla memleketleri Giresun’a geldikleri duyuruldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.