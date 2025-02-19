Otomobil ve Çip Sektörüne Yüzde 25 Vergi

TRUMP’IN ABD’YE DÖNÜŞ STRATEJİSİ

Trump, otomobil ve çip üreticilerinin ABD’ye geri dönmesi için fırsatlar sunduğunu belirtiyor. “Çünkü bu şirketler ülkeye geldiğinde ve burada tesisler veya fabrikalar kurduklarında, tarifeler olmayacak. Bu yüzden onlara bir fırsat tanımak istiyoruz.” ifadeleriyle bu sürece vurgu yapıyor. Otomobillere yönelik tarife oranlarının 2 Nisan’da açıklanacağını ifade eden Trump, bu oranın yaklaşık %25 seviyesinde olacağını aktarıyor. Aynı zamanda, yarı iletkenler ve ilaçlar için de %25 veya daha yüksek tarifelerin uygulanabileceğini, bu oranların yıl boyunca artabileceğini belirtiyor. Trump, Avrupa Birliği’nin de otomobil tarifelerini ABD’ninkine düşürdüğünü vurgulayarak bunun önemli bir ekonomik kazanç sağladığını dile getiriyor.

VENEZUELA’YA YAPTIRIM SINYALİ

Venezuela’nın Chevron ve diğer enerji şirketleri aracılığıyla petrol ihraç etmesine izin verilip verilmeyeceği sorusuna Trump, “Belki de hayır, bunu değerlendiriyoruz.” yanıtını vererek, Venezuela’ya yönelik ABD yaptırımlarının yeniden sıkılaştırılabileceğine dair sinyal veriyor.

MUCK’A DESTEĞİ VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Beyaz Saray, “Elon Musk hükümet verimliliği konusunda resmi bir yetkiye sahip değil” açıklaması yapmasına rağmen, Trump Musk’a sahip çıkıyor. “Ona çalışan diyebilirsiniz, danışman diyebilirsiniz, ne derseniz deyin ama o bir vatansever.” diyen Trump, Musk’ın sosyal güvenlik sistemi ile ilgili ortaya attığı iddialara da temas ediyor. Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında 90-99 yaş aralığında 6 milyon 54 bin kişinin sosyal güvenlik yardımı aldığını aktarmış, hatta 360 yaşında bir kişinin bile sistemde yer aldığını öne sürmüştü. Trump, “Eğer bu hileli milyonlarca kişiyi sosyal güvenlikten çıkarırsak, 70, 80 ve 90 yaşındaki, 200 yaşında olmayan insanlardan oluşan çok güçlü bir sosyal güvenliğe sahip oluruz ve bu da çok olumlu bir gelişme olur.” açıklamasıyla bu durumu destekliyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YENİ ADIMLAR

Trump, tüp bebek tedavisinin (IVF) daha geniş kesimler tarafından erişilebilir hale getirilmesi için bir başkanlık kararnamesine imza atıyor. Seçim kampanyası sırasında kürtaj karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Trump, tüp bebek tedavisinin herkes için erişilebilir olması gerektiği görüşünü benimsiyor.

FEDERAL KURULUŞLARDA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Trump ayrıca, federal kurumların bütçe ve harcamalarında daha şeffaf olmasını sağlayan bir başkanlık kararnamesine daha imza atıyor. “Tüm federal kurumların bütçe ve harcama konularında daha şeffaf olmaları gerekiyor. Halkın nasıl yönetildiğini bilmeye hakkı var.” sözleriyle süreçler hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguluyor. Trump’ın yeni kararları, ABD ekonomisi ve uluslararası ticareti üzerinde önemli değişiklikler yaratabilecek potansiyel taşıyor.