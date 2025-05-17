Otomobil Ve Kamyon Çarpıştı. 1 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE GÖRGÜ TANIKLARI

Ankara’nın Nallıhan-Bolu yolu üzerinde, bir otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda ciddi bir kaza gerçekleşiyor. Olayı gözlemleyen vatandaşlar, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildiriyor.

KAYBEDİLEN CAN VE YARALANANLAR

Yapılan incelemeler sonucunda, bu kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirleniyor. Yaralı bireyler, acil durum ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor ve olayla ilgili soruşturma başlatılıyor.