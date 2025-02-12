otomobilde-7-2-milyonluk-tarihi-eser-bulundu

JANDARMA EKİPLERİ TARİHİ ESERLERİ ELE GEÇİRDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, İzmir’den Aydın’a tarihi eser sevkiyatı yapılacağına dair yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda harekete geçti. Ekipler, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişinde şüpheli bir aracı durdurdu.

BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU

Durdurulan otomobilde gerçekleştirilen aramada, Bizans dönemine ait olan aptik triptikon/üçlü ikon ile Hz. İsa’nın hayatının sahnelendiği levha ve bir matara ele geçirildi. Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve mataranın piyasa değerinin toplamda 200 bin dolar seviyesinde olduğu belirlendi. Araçta bulunan N.A. ve R.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilen şüphelilerin, ele geçirilen tarihi eserlerin ise işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği kaydedildi.