Otomobilden Fırladı, O.A. Yaralandı

KAZA DETAYLARI

30 Mayıs Cuma gecesi saat 23.50 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde, Ankara istikametinde bir kaza gerçekleşti. S.A. isimli 21 yaşındaki sürücünün kullandığı 07 R 2614 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek aynı yönde ilerleyen L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, 34 COY 350 plakalı otomobil takla atarak metreselerce sürüklendi. İş kazasında takla atan aracın içinde bulunan beş kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, sürüklenen otomobilden fırladı.

KAZA İHBARI VE MÜDAHALE

Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçtaki emniyet kemeri takılı olan iki kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken; O.A. ile birlikte iki kişi daha hastaneye kaldırıldı. O.A.’nın iç kanama riski bulunduğundan ve yaşadığı şok nedeniyle, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü aktarıldı. Kaza nedeniyle, bölgedeki ulaşım Jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sürdürüldü. Araçların kaldırılması ve temizlik işlemlerinin ardından trafik normal akışına döndü.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, güvenlik kamerası ve başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin aynı yönde ilerleyen araca çarptığı, savrulan aracın yol kenarındaki bariyere çarparak devrildiği ve sürüklenirken içindeki çocuğun yola savrulduğu anlar yer aldı. Ayrıca, kazayı fark eden bir sürücünün aracını emniyet şeridine çekip, yola savrulan çocuğu güvenli alana götürdüğü anlar da kaydedildi.