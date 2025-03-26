Otomobile Asit Döken Kişi Tutuklandı

OTOMOBİLE ASİT DÖKÜLMESİ OLAYI

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşen bir olayda, C.A. isimli şahsın otomobiline gece saatlerinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi. Otomobil sahibi C.A., bu durumu Jandarma ekiplerine bildiriyor.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmada, otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu, azmettiren kişinin ise K.Ö. olduğu tespit ediliyor. Her iki şahıs, yakalanarak ifadelerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk ediliyor. Sulh Ceza Hakimliği, her ikisini de tutuklayarak cezaevine gönderiyor. Ayrıca, otomobile asit döken kişinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyor.