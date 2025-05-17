Otomobilin Altında Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi

İSTANBUL’DA KAZA SONUCU İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul’un Kavacık semtinde 10 Nisan günü öğle saatlerinde meydana gelen bir olayda, oto tamircisi Fatih Taştan bir otomobilin altında kalarak yaralandı ve daha sonra hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, 2 çocuk babası olan Taştan, aracın asansörle kaldırıldığı sırada otomobilin düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen tamirhaneye yönlendirildi ve Taştan, hastaneye kaldırıldı. 22 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından, 2 Mayıs tarihinde yaşamını yitirdi.

AİLESİ İHMAL İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Taştan’ın acılı ailesi, olayda bir ihmalkarlık olabileceğini vurguladı. Taştan’ın ağabeyi Çağatay Mehmet Taştan, “Araba yarıya geldiğinde sağ arka liftin ayağı da yerinden oynuyor. Lift aracı tamamen yukarıya kaldırdıktan sonra abim arabanın altına gelerek arabayı kontrol etmeye çalışırken bir anda liften ayakları boşa düşüp 2,5 tonluk araç abimin üstüne düşüyor,” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERİN TEPKİSİ VE İŞVERENİN TAVRI

Fatih Taştan’ın olay sonrası 10-15 dakika boyunca otomobilin altından çıkarılmaya çalışıldığını anlatan ağabey, işverenlerin hastaneye yalnızca birkaç gün ziyarette bulunduğunu ve sonrasında herhangi bir destek sunmadıklarını belirtti. “Bu süreçte işverenler, işyerinin sahipleri hastanede sadece bizim yanımızda bir veya iki gün geldiler. Ondan sonra ne bizi arayıp ne manevi olarak hiçbir şekilde bir destekte bulunmadılar,” dedi.

DÜKKAN DEVRİ HAKKINDA GÜNDEME GELEN İFADELER

Fatih Taştan’ın ailesi, iş yerinin hala üç maaşının olduğunu belirtti. Çağatay Mehmet Taştan, “Şu anda aldığımız habere göre, 4-5 gündür dükkanları kapalı, devrediyorlarmış,” ifadesini kullandı ve adaletin peşlerinden geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

İHMALKARLIK HAKKINDA KAYGI VEREN BİLGİLER

Benzer bir kazanın, bu olaydan bir ay önce de gerçekleştiğine dikkat çeken Taştan, çalıştığı iş yerinde arızalı bir liftin kullanılması hakkında bilgi verdi. “Bununla çalışılmaz diyerek bildirse de iş yeri sahipleri, ‘Hiçbir şey olmaz, devam edin’ dediler,” dedi. Bu süreçte büyük bir ihmalkarlığın olduğunu belirten Taştan, “Bu bildiğiniz cinayete teşebbüs,” şeklinde görüş bildirdi.