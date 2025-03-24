Otomobillere Ara Zamlarda Artış Yaşandı

EURO/TL KURUNDAKİ ARTIŞ VE OTOMOTİV FİYATLARI

Son bir ayda euro/TL kuru yüzde 18 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, otomotiv fiyatlarında da önemli değişikliklere sebep oldu. Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu kur artışının otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti ve “Kur artınca fiyat artmak zorunda, bunun başka bir yolu yok” diye ekledi.

ARA ZAMLAR KAÇINILMAZ OLDU

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, geçmişte büyük kur dalgalanmaları nedeniyle sıfır araç fiyatları oldukça değişken bir seyir izledi. Ancak son bir ay içinde euro/TL kuru 37,8 liradan 44,8 liraya yükseldi ve bu artış 28 Şubat’tan itibaren yüzde 18 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, bazı otomobil markalarının mart ayında ara zam yapmasına neden oldu.

KUR ARTIŞI VE FİYAT YÜKSELMESİ

Bozkurt, kur artışının fiyat artışını zorunlu kıldığını belirtirken, “Fiyatı 3 şey belirler: Vergi, üretici ve kur” ifadesini kullandı. “Kur artarsa fiyat artar, bunun başka bir çıkış yolu yok” şeklinde konuşan Bozkurt, vergi ve gümrük artışlarının da fiyatlar üzerindeki etkisini vurguladı.

KREDİ KISITLAMALARI VE ÖTV BEKLENTİSİ

Ali Haydar Bozkurt, kredi kullanımı ve ÖTV baremlerinde bir değişiklik olmasını umduklarını belirtti fakat yakın gelecekte herhangi bir düzenlemenin beklenmediğini söyledi. Ayrıca, ikinci el araçlarda kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının faydalı olabileceğini ifade etti. Otomotiv fiyatlarındaki artış, döviz kuru ve üretici maliyetleriyle doğrudan bağlantılı olurken, sektör ÖTV düzenlemeleriyle ilgili beklentiler devam ediyor.