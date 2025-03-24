Otomotivde Euro ve Zam Artışı!

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KURLARIN ETKİSİ ARTMAKTA

Yakın dönemde bir dizi regülasyon değişikliği ile karşılaşan otomotiv sektörü, özellikle araç fiyatlarındaki artışlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 3 hafta içinde Euro kurunda yaşanan yüzde 15’lik artış, sektörde yakından takip ediliyor. Kurlarda bazı günlerde yaşanan gerilemelere rağmen, Euro kurundaki dalgalanmaların araç fiyatlarına doğrudan yansıdığı görülüyor. Bazı markaların mart ayı tamamlanmadan ara zam yaptıkları da gözlemleniyor.

KUR DÜZENLEMELERİ FİYAT ARTIRIR

Toyota Hilux GR Sport’un Kapadokya’daki Avrupa lansmanında açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, döviz kurundaki artışların fiyatları kaçınılmaz olarak etkilediğine dikkat çekti. Bozkurt, “Otomobil fiyatını 3 şey belirler. Vergi, üretici ve kur. Kur artınca fiyat da artmak zorunda. Bunun başka bir çıkış yolu yok” şeklinde konuştu. Hatırlatmak gerekirse, Aralık 2024’teki değişiklikle engelli ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlara yerli üretim zorunluluğu ve 10 yıl satamama şartları getirildi. Bu durum, ÖTV muafiyetli araç sayısında azalma yaratırken, yılın ilk 2 ayında toplam pazarda daralmaya yol açtı.

ÖTV MUAFİYETİNİN SATIŞA ETKİSİ

Yapılan düzenlemenin yerli üreticilere olumlu etkisi olduğunu belirten Bozkurt, “Ocak ve şubatta çok yüksek talep aldık. İlk 2 ayda toplam satışlarımızın yüzde 40’ı ÖTV muafiyetli satışlardan geldi. Geçen yıl bu oran yüzde 25 seviyesindeydi” dedi. Bu yılki beklentileri ise toplam satışların yüzde 35’inin ÖTV muafiyetli olacağı yönünde. Bozkurt, “Eğer ekonomik olarak bir sıkıntı yaşamazsak, 2025’te satışlarımızı 85 bin adetlere ulaştıracağız” ifadesini kullandı.

KREDİLERDE DÜŞÜŞ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Ali Haydar Bozkurt, taşıt kredilerinde yapılan güncellemelerin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, kredili satışlarda önemli bir düşüş yaşandığını bildirdi. “Geçmiş yıllarda satışlarımızın yüzde 70’ini kredili yapardık. Şimdi ise bu oran yüzde 10’lara düştü” diyen Bozkurt, gelecekte bu alanda önemli bir değişiklik beklemediğini vurguladı. Ayrıca, ÖTV bareminde herhangi bir değişiklik öngörmediğini ve hurda teşviki konusunda da umutlarının kalmadığı belirtildi. “Temel beklenti kredi. En azından, ikinci el araçlarda kısıtlamalar kaldırılabilir” diye ekledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ATAĞI BAŞLIYOR

Toyota, Hilux GR Sport dışında diğer hafif ticari modellerini de yıl içinde Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. Bozkurt, “Toyota’nın Türkiye’deki ticari araç atağını Hilux ile başlatıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren Toyota Professional ürün gamında tamamen yeni modeller sunmaya başlayacağız ve 2025 yılı boyunca hafif ticari araç atağımız devam edecek” ifadelerini kullandı.