Otomotivde Kimlik ve Yetki Doğrulaması Başlıyor

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ HAYATA GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv alanındaki kayıt dışı işlemleri durdurmak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) uygulamaya soktu. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren, taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başladı. 4 Şubat 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulama uygulaması devreye girecek. 1 Nisan 2025 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süreç içerisinde, yetki doğrulaması olmaksızın da taşıt ilanı verilebilecek. Ancak, 1 Nisan’dan itibaren yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri elektronik platformlara ilan veremeyecek.

TAŞIT İLANLARININ KİMLER TARAFINDAN VERİLECEĞİ BELİRLENDİ

Yetki doğrulama uygulaması ile taşıt ilanları sadece belirli kişiler tarafından düzenlenebilecek. Taşıt sahipleri, ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini e-Devlet üzerinden yetkilendirebilecek. Bu düzenlemeler, Ticaret Bakanlığı tarafından sahte ve yanıltıcı ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturuluyor. Bu yaklaşım sayesinde, tüketici mağduriyetlerinin azaltılması ve sektörde daha şeffaf bir ortamın sağlanması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYA VE ELEKTRONİK ORTAM KAPSAMDA

Söz konusu düzenleme, sosyal medya dahil her türlü elektronik ortamda verilen taşıt ilanlarını kapsıyor. Elektronik ortamda yayımlanan bu ilanlar, yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkatlice takip edilecek. Bu sayede, sektörde daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması amaçlanıyor.