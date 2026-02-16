Otopark Soygununda 30 Milyon Dolar Gözaltı Sayısını 11’e Yükseltti

Araç bagajında bulunan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili olarak 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 11’e yükseldi. İstanbul Florya’daki bir lüks sitenin otoparkına 11 Şubat’ta sahte plakalı araçla giren 4 hırsız, döviz bürosu sahibi olan Bilal Durmaz’ın otomobillerini hedef aldı. Soyguncular, lüks araçların camlarını kırarak bagajda bulunan 10 çuval parayı alarak kayıplara karıştı.

30 MİLYON NEDEN ARABA BAGAJINDAYDI?

Mağdur durumda olan Bilal Durmaz’ın, “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklanan Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi. Durmaz, düşük güvenle bankalarda sorun yaşadığı için parayı araç bagajında saklamak zorunda kaldığını ifade etti. “Banka hesaplarımızda kısıtlama var,” diyen Durmaz, yaklaşık 7 yıldır döviz ticareti yaptığını belirterek, “Bu yüzden finansal işlemlerde sorun yaşıyorum. Oturduğum site çok güvenli, bu nedenle paraları araçlarda saklıyordum. Evimi sattım, bankadaki nakit paramı çektim ve döviz bürosundaki ticari kazancımdan oluşan yaklaşık 30 milyon dolarımı çalan ve araçlarıma zarar veren şüphelilerden şikayetçiyim.” şeklinde konuştu.

OLAYDAN DÖRT GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin aynı siteye soygundan 4 gün önce sahte plakalı lüks bir otomobil ile girmeye çalışarak keşif yaptıkları belirlendi.