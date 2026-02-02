Otoparkta Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Side Mahallesi 1542. Sokak’taki bir otelin otoparkında bir kişinin cansız bedeni bulunduğu bildirildi. İhbarın ardından sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

YETİŞEN EKİPLER KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, açık otoparkın köşesinde, yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada, silahla başından vurulmuş bir şahsın yattığını tespit etti. Yapılan incelemede, Melih A.S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin gerçekleştirdiği araştırmaların ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEDE

Öte yandan, melih A.S.’nin sabah saat 05.30 civarlarında otoparka giriş anları, otelin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Bu kayıtlar, olayla ilgili soruşturmanın seyrini etkileyecek bir delil olma özelliği taşıyor.