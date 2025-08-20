ÖTV Artışı, Araç Fiyatlarını Etkiledi

OTOMOBİL PİYASASINDA HAREKETLİ GÜNLER

Otomobil sektörü, son zamanlarda hem ÖTV düzenlemeleri hem de elektrikli aracılara yönelik vergi artışlarıyla birlikte oldukça hareketli bir dönem yaşıyor. Bu düzenlemeler sonucunda sıfır kilometre araç fiyatlarında ciddi bir artış meydana gelirken, bu durum ikinci el pazarına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörün güncel durumunu değerlendirdi.

SIFIR ARAÇ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini anlatan Yalçın, binek araçlar ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 oranında yükseldiğini belirtti. Özellikle 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını vurgulayan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL PİYASASI CANLANDI

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki araçlarda markaların fiyat artışlarında çok dikkatli davrandığını ifade etti. “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı. ÖTV artışı yaşanan modellerin sıfır fiyatlarının yükselmesiyle tüketicilerin ikinci ele yöneldiğini belirten Yalçın, “Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” dedi. Temmuz ayında ikinci el satışların yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını, yılın ilk 7 ayında ise satışların yüzde 8 yükselerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

KAMPANYALAR YIL SONUNDA ARTACAK

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyalarını artıracağına dikkat çekti. Yalçın, “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak.” ifadelerini kullandı. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu belirten Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi. İkinci el pazarındaki istikrarı sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” şeklinde konuştu.