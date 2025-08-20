ÖTV Artışı, Araç Fiyatlarını Etkiliyor

Otomobil piyasası, son dönemdeki ÖTV düzenlemesi ve elektrikli araçlara yönelik vergi artışı nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Yeni düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatları artarken, bu durum ikinci el piyasasına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki son durumu aktardı.

YÜZDE 5-7’LİK ARTIŞLAR SÖZ KONUSU

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini anlatan Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 yükseldiğini ifade etti. Özellikle 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatarak, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL PAZARI CANLANDI

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki modellerde markaların fiyat artışında dikkatli davrandığını belirtti. “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” ifadelerini kullandı. Düzenlemeden sonra ikinci el piyasasına da yansıma olacağını söyleyen Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” şeklinde konuştu. Temmuz ayında ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi geçtiğini, yılın ilk 7 ayında ise satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

KAMPANYALAR TİKİNLENECEK

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyalarını artırmasını beklediklerini belirtti. “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” dedi. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini kaybetmediğini belirten Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi. İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” ifadelerini kullandı.