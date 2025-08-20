ÖTV Artışıyla İkinci El Piyasası Hareketlendi

Otomobil piyasası, son zamanlarda hem ÖTV düzenlemesi hem de elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla oldukça hareketli günlerden geçiyor. Bu düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatları yükselmeye başladı ve bu durum ikinci el pazarına da yansıyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörün güncel durumunu açıkladı.

0 KİLOMETRE ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞLARI

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini yorumlayan Yalçın, binek ve SUV segmentlerinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 arttığını ifade etti. Özellikle 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmasının ardından, bu fiyatların önemli ölçüde yükseldiğini belirten Yalçın, “Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA HIZLANMA

Yalçın, ÖTV dilimi sınırında bulunan araçlarda markaların fiyat artışında temkinli davrandığını vurguladı. Küçük bir zamın bile bu araçları üst dilime taşıyabileceğine dikkat çeken Yalçın, “Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” şeklinde konuştu. ÖTV artışı ile sıfır fiyatların yükselmesinin ardından tüketicilerin ikinci el araçlara yöneldiğini söyleyen Yalçın, bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazanma eğiliminde olduğunu aktardı. Temmuz ayında ikinci el araç satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi geçtiği, yılın ilk 7 ayında ise satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığı bilgilerini paylaştı.

KAMPANYALAR YIL SONUNDA ARTACAK

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanya çeşitliliğini artıracağını ifade etti. “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleri ile fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketiciye daha avantajlı koşullar sunacak” diye belirtti. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu da ekleyen Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” açıkladı. Ayrıca ikinci el piyasasında istikrar sağlayan ve “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” ifadelerine yer verdi.