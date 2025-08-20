ÖTV’den Sonra Zam Uyarısı Geldi

OTOMOBİL PİYASASINDA YENİ DÜZENLEMELER ETKİ YARATIYOR

Otomobil sektörü, son günlerde hem ÖTV düzenlemesi hem de elektrikli araçlar için yapılan vergi artışıyla dinamik günler yaşıyor. Yapılan düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatları artış gösterirken, bu etki ikinci el araç pazarına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki güncel durumu değerlendirdi.

FİYATLARDA BELİRGİN ARTILAR GÖRÜLDÜ

24 Temmuz’da uygulamaya giren düzenlemenin sonuçlarını paylaşan Yalçın, binek ve SUV araçlar için fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlar için ise yüzde 6-7 oranında yükseldiğini belirtti. 4×4 pick-up modellerindeki ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” şeklinde bilgi verdi.

İKİNCİ EL PAZARINDAKİ HAREKETLİLİK

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki modeller için markaların fiyat artışında temkinli davrandığını vurguladı. “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” dedi. Düzenlemenin ikinci el pazarına da etki edeceğini kaydeden Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Temmuz ayında ikinci el araç satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını, yılın ilk yedi ayında ise bu satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

KAMPANYALAR TÜKETİCİYİ CEZBETMEYE HAZIR

Yalçın, yıl sonuna yaklaşırken markaların kampanyalarını artırmayı planladığını belirtti. “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” açıklamasında bulundu. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini sürdürdüğünü belirten Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi. İkinci el pazarındaki istikrarı sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.