ÖTV Etkisiyle Fiyatlar Yükseliyor

Otomobil piyasası, son zamanlarda ÖTV düzenlemesi ve elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla hareketli bir dönem geçiriyor. Bu düzenleme sonrası sıfır kilometre araç fiyatlarında artış gözlemlenirken, bu durum ikinci el piyasasına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörün mevcut durumu hakkında açıklamalar yaptı.

0 KİLOMETRE ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini aktaran Yalçın, binek ve SUV araç segmentlerinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 oranında yükseldiğini belirtti. Özellikle 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL PİYASASI HIZLA DEĞİŞİYOR

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki araçların fiyat artışında çok dikkatli olunduğunu, çünkü “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” dedi. Düzenlemenin ikinci el piyasasına yapacağı etkileri anlatan Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” şeklinde konuştu. Temmuz ayında ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını, yılın ilk 7 ayında satışların ise yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

KAMPANYALAR YIL SONUNDA ARTIYOR

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyalarını artıracağını belirtti. “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” ifadesini kullandı. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesinin sürdüğünü vurgulayan Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi. İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” diye ekledi.