ÖTV’siz Araç Alımında Yeni Düzenleme Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında yeni bir dönem başlattı. 2024 yılında satışların 800 bini geçmesi üzerine yapılan düzenleme ile yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler, 10 yılda bir ve yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçları vergisiz alabiliyor. Yeni kurallar hakkında kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar TBMM’ye başvurdu. Engelli bireyler “Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim, yeni araç alabilir miyim, doğal afetlerde zarar gören araç yenilenebilir mi?” gibi sorular yöneltti. Meclis ise bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti. Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler, sağlık kurulu raporuyla kendileri adına araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu veya özel tertibat şartı aranmıyor. Ancak sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımı mevcutsa, araçta özel tertibat yapılması gerekiyor.

Yüzde 90 ALTINDAN ENGELLİLER İÇİN ŞARTLAR

Yüzde 90 altı engelliler de belirli şartlarla ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ifadesi yeterli oluyor. Engellilik oranı yüzde 40 ya da 80 olmasının bir önemi yok; esas olan araçta özel tertibat gereksinimi. ÖTV’siz araçlarda, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yapılması zorunlu. Örneğin, sağ bacağı olmayan bir birey için fren ve gaz pedallarında değişiklik gerekli hale geliyor. Araç otomatik vitesli olsa bile engelli kişinin durumuna göre pedal düzenlemesi yapılmalıdır. Otomatik şanzıman, özel tertibat zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor ve bu da engellilik durumunun detaylı değerlendirilmesini gerektiriyor.

YENİ ARAÇ SATIŞ ŞARTLARI

Yasa gereği, ÖTV’siz alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Ancak 5 yılı dolduran araçlar cezasız bir şekilde satılabiliyor. Yeni bir araç alımı söz konusuysa ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan biri, Nisan 2029’da satma hakkına sahip ama yeni araç alabilmesi için Nisan 2034’ü beklemeli.

DOĞAL AFETLERDE İSTİSNA HÜKÜM

Yangın, sel, heyelan veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebiliyor. Bu durumda yeni ÖTV ödenmesine gerek kalmıyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIM LİMİTİ YÜKSELDİ

2024 yılında ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise bu tutar, yeniden değerleme oranı ile 2 milyon 290 bin 200 TL’ye çıkarıldı.

SATIN ALINABİLECEK ARAÇ TİPLERİ

ÖTV’siz alınabilecek araç kategorileri arasında şu araçlar yer alıyor:

– 1.6 motor ve altındaki binek otomobiller

– Silindir hacmi 2800 cc’ye kadar olan pick-up, panelvan ve kamyonetler

– Vergi dahil satış fiyatı 330.750 TL’yi aşmayan araçlar

– Arazi araçları, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar