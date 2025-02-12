Oval Ofis’te 4 Yaşındaki Yeni Kahraman

DÜNYA MEDYASI GÖZÜNÜ ABD BASIN TOPLANTISINA ÇEVİRDİ

ABD basını ile birlikte küresel medya, ABD Başkanlık sarayında gerçekleşen basın toplantılarını büyük bir dikkatle izliyor. Ancak dün düzenlenen toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO’su Elon Musk arasında geçenlerden daha fazla ilgi çeken bir detay vardı. Dünyanın en varlıklı kişisi olan Elon Musk’ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii, Oval Ofis’te gerçekleştirilen basın toplantısının ilgi merkezi oldu.

BAŞKANLIK TOPLANTISINDA NEŞELİ ANLAR YAŞANDI

Basın toplantısında, Musk ve Trump, bürokrasiyi azaltma çabaları ve devlet yapısında yapılacak reformları anlatırken; demokrasi, şeffaflık ve kamu harcamaları gibi önemli konularda ciddi bir ton hâkimdi. Ancak bu ciddi ortam, Elon Musk’ın oğlunun hareketleriyle bir nebze de olsa neşelendi. X Æ A-Xii’nin davranışları, hem katılımcıları güldürdü hem de toplantının renkli bir havaya bürünmesini sağladı.

X Æ A-XII’NİN YAVRUCAK MÜDAHALELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Küçük X Æ A-Xii, babasını birçok kez bölüp, Trump’a bazı şeyler fısıldadı. Bu durum, toplantının akışı içinde oldukça eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Musk ve Trump’ın ciddi bir konuyu ele aldığı sırada, küçük çocuğun bu müdahaleleri herkesin yüzünde gülümseme oluşturdu.