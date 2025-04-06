Öykü Serter Kimdir Ve Nereli?

ÖYKÜ SERTER’İN KİMLİĞİ VE GEÇMİŞİ

Öykü Serter kimdir sorusu ile merak edenler için, onun sunuculuk kariyeri, profesyonel spor geçmişi ve akademik çalışmaları önemli detayları oluşturuyor. Uzun yıllardır televizyon dünyasında tanınan Serter, birçok popüler projeye imza atmış bulunuyor. İzleyicilerin gözdesi haline gelen Öykü Serter kaç yaşında ve nereli soruları sıkça soruluyor. Peki, Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli?

DOĞUMU VE EĞİTİMİ

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelmiş bir Türk televizyon sunucusu, oyuncu ve DJ’dir. Öğrenim hayatına TED Ankara Koleji’nde başlamış, ardından Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nde Radyo-TV alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür ve şu anda Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinema-medya doktora programına devam ediyor.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Medya kariyerine Capital Radio’da DJ olarak adım atan Öykü Serter, daha sonra Number One FM ve Cine5’te “5’te 5” adlı programda görev almıştır. Televizyon sektöründe ise “Biri Bizi Gözetliyor”, “Akademi Türkiye”, “Anadolu Rüzgarı”, “Bu Tarz Benim”, “İşte Benim Stilim” ve “Rising Star Türkiye” gibi çeşitli programların sunuculuğunu üstlenerek adını duyurmuştur.

SPOR GEÇMİŞİ VE ÖDÜLLERİ

Dikkat çeken bir diğer yönü ise profesyonel yüzücülük geçmişidir. Kundura branşında milli takım düzeyinde yarışan Serter, yüzme alanında toplam 800 madalya elde etmiştir, bunların 250’si altın madalyadır. 2015 yılında “İşte Benim Stilim” programındaki başarılı performansıyla Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Sunucu” ödülüne değer görülmüştür.