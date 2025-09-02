Oyuncu Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı

OYUNCU BURCU BİNİCİ CANLI YAYINDA BAYILDI

Oyuncu Burcu Binici, 2 Eylül sabahı katıldığı canlı yayında beklenmedik bir şekilde fenalaşarak baygınlık yaşadı. Yayın sırasında konuşma yaptığı esnada bilincini kaybedip oturduğu sandalyeden düşen Binici, stüdyoda kısa süreli bir panik atmosferi yarattı. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, durumu yönetmek adına yayını kesip reklama gitmek zorunda kaldı.

AMBULANS EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Ambulans ekipleri, Binici’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncunun sağlık durumu hakkında detaylar geldi. Burcu Binici, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin” dedi.

SAĞLIK DURUMU HAYRANLARI RAHATLATTI

Binici’nin sağlık durumunun iyi olduğu haberi, hayranları ve izleyicileri arasında büyük bir rahatlama yarattı. Oyuncunun baygınlık geçirmesi, konuk olduğu programda “Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyunundan bahsettiği sırada gerçekleşti.