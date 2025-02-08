Oyuncunun Annesi ve Üvey Babası Cinayete Kurban Gitti

ACILI OLAYIN DETAYLARI

Annesi ve üvey babası tatile gittikleri Fransa’da hayatlarını kaybetti. Bu trajik durumu daha da derinleştiren, çiftin bir cinayete kurban gitmiş olmaları. Hollyoaks adlı dizide yer alan İngiliz oyuncu Callum Kerr’ın 62 yaşındaki annesi Dawn Searle ile üvey babası Andrew, geçtiğimiz perşembe günü tatil için kiraladıkları evde cansız olarak bulundu.

OLAY YERİNE YAPILAN MÜDAHALE

Les Pesquies bölgesinde çiftin kaldığı ikamete giden güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri incelemelerde olayın kesinlikle bir cinayet olduğunu tespit etti. Yetkililer, yaşanan bu üzücü olayla ilgili detayları araştırmaya ve durumu netleştirmeye devam ediyor.