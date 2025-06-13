Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

OZAN GÜVEN’İN CEZA DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Ozan Güven’in ilişki yaşadığı dönemde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu davada mahkeme, Ozan Güven hakkında önemli bir karar açıkladı.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Mahkeme, Ozan Güven’e “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Bunun yanı sıra “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise beraat kararı çıkarttı. Öte yandan Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.