Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

OZAN GÜVEN HAKKINDA MAHKEME KARARI

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı yönündeki iddialar, oyuncunun birlikte olduğu dönemde ortaya atılmıştı. İki tarafın da birbirine karşı şikâyette bulunduğu davada nihayet karar alındı.

MAHKEME SONUCU AÇIKLANDI

Mahkeme, Ozan Güven için “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, Güven’in “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından beraatine karar çıktı. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.