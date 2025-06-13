Gündem

Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

ozan-guven-beraat-etti-siddet-iddiasi

OZAN GÜVEN HAKKINDA MAHKEME KARARI

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı yönündeki iddialar, oyuncunun birlikte olduğu dönemde ortaya atılmıştı. İki tarafın da birbirine karşı şikâyette bulunduğu davada nihayet karar alındı.

MAHKEME SONUCU AÇIKLANDI

Mahkeme, Ozan Güven için “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, Güven’in “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından beraatine karar çıktı. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail Tahran’ın Güneyine Saldırmaya Başladı

İran, Tel Aviv'e düzenlediği füzeli saldırıda 22 kişiyi yaralanmasına yol açtı. Operasyona "Gerçek Vaat 3" adını veren İran, üçüncü dalga saldırılara da başladı.
Gündem

Kaza, Otomobil Ayşe’ye Çarptı

Düzce'de D-655 kara yolunda araç çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Yıldız'ın kazası, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.