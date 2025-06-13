Ozan Güven, Beraat Kararı Aldı

DAVA SONUCUNDAN İKİNCİ GELİŞME

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet uyguladığına dair iddialar, oyuncunun birlikte olduğu dönemde gündeme gelmişti. Taraflar, birbirlerine karşı şikâyetçi olmuş ve dava süreci başlamıştı.

MAHKEMEDEN ÇIKAN KARAR

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraatine hükmedildi. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.