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Ozan Güven Hakkında Beraat Kararı Çıktı

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OZAN GÜVEN HAKKINDAKİ DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz ile ilişkisi sırasında şiddet uyguladığı yönündeki iddialar, uzun bir davanın odak noktası oldu. Mahkeme, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven’in karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu davada sonuçlarını açıkladı.

MAHKEME HÜKMÜ VE CEZALAR

Mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçunu sabit buldu ve 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Ancak “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraat kararı aldı. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan aklandı.

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