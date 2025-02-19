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Özbek Aleyhine PFDK Soruşturması Başlatıldı

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GALATASARAY KULÜBÜ PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, konuyla ilgili açıklamasında “Galatasaray Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

PFDK’YA SEVKİN NEDENLERİ

Bu gelişme, futbol camiasında tartışmalara sebep oldu. Dursun Özbek’in paylaşımları, kulüp tarafından açıklanan sınırlar içinde kalmadığı gerekçesiyle disiplin sürecine tabi tutuldu. Alınan karar, Galatasaray’ın ve Özbek’in yaşadığı bu süreçte nasıl bir duruş sergileyeceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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