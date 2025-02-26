Özbudun’dan Özel’e Yanıt: İftira Dedi!

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye geçen Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce CHP’ye katılma isteğini kendisinin reddettiğini belirtti. Özbudun ise bu konu hakkında bir açıklama yaparak, CHP ile ilk temasın 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştiğini söyledi. Bunun ardından, 14 Ocak 2025 tarihinde, CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisine ulaşıp Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini fakat yoğun programı nedeniyle görüşmeyi ertelediğini ifade etti.

GÖRÜŞME DETAYLARI VE TEKLİFLER

15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile birlikte CHP Genel Merkezi’ne giden Özbudun, burada Özgür Özel ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, Özgür Özel’in kendisine Türkiye’de olası bir anayasa değişikliği sürecinde katkı sunabileceğini ve CHP’ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağını söylediğini aktardı. Ancak Özbudun, CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadığını belirterek bu teklifi geri çevirdi. Ayrıca, görüşme sırasında Özgür Özel’e AK Parti’den bir davet aldığını ve henüz karar vermediğini iletti.

ÖZBUDUN’UN YORUMLARI

Özbudun, görüşmeden önce Özgür Özel’e, “Eğer Gelecek Partisi’nde kalmaya devam ederse saygı duyarım; ama AK Parti’nin davetine icabet etmem doğru değil” şeklinde ifadelere yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARI VE CEVAPLAR

Özgür Özel, görüşme hakkında “Bu kişi, AK Parti’ye geçmeden hemen önce Antalya milletvekilimize gitti, ‘Tek adam rejimine itiraz benim partimde çok güçlü değil, size geçmek istiyorum’ dedi” şeklinde konuştu. Özel, Özbudun’a partisi hakkında bazı endişelerini aktarırken, CHP’nin başka bir partinin milletvekiline göz koymadığını ve böyle bir geçişte genel başkana haber vermek zorunda olduğunu da belirtti. “Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AKP’ye geçti” diyerek durumu özetledi.