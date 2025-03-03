Özcan Deniz 5 Mart’ta İfade Verecek

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Özcan Deniz hakkında bir soruşturma açtı. Soruşturmanın, Sarıyer Uskumruköy’de yer alan ve sit alanı içinde bulunan üç villaya ilişkin, ruhsatsız ve izinsiz havuzların, ek kapalı alanların ve garajların yaşam alanına dönüştürüldüğü tespitleri dolayısıyla başlatıldığı ifade ediliyor.

KANUNLARINA MUHALEFET SUÇLAMASI

Ünlü sanatçı, “İmar kirliliğine neden olma” ve “Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 5 Mart’ta çağrıldı.