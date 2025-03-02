Özcan Deniz Ailesiyle Kriz Yaşıyor

ÖZCAN DENİZ’İN SAĞLIK SORUNU VE AİLE MESELELERİ

Bir süre önce ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz’in ona yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Özcan Deniz’in hastaneye gitmesinin ardından eşi Samar Dadgar, “Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım” şeklinde paylaşım yaptı. Yaşanan tüm bu olayların sonrasında, Özcan Deniz sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verdi ve “Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda.” dedi.

AİLE MESELELERİ HAKKINDAKİ YORUMLARI

Ünlü sanatçı, Bakü konseri sonrası havalimanında ailesine dair açıklamalar yaptı. Muhabir Online’a göre Deniz, “Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle üzücü bir şekilde karşı karşıya olmanın durumunu yaşıyorum.” ifadesini kullandı.

GELECEK HAKKINDA BELİRSİZLİKLER

“Her şey eskisi gibi olur mu?” sorusuyla ilgili Deniz, “Bilmem, hayat” yanıtını verdi. Daha fazla açıklama yapmak istemediğini belirten Deniz, “Mahkemelik olmuş bir durum var, kişiler hakkında konuşmamam gerekiyor.” diyerek konuyu kapattı. Özcan Deniz, yaşadığı sağlık sorunundan kısa bir süre sonra Bakü’de konser vermek üzere gitti. Gazete Magazin’e verdiği demeçte, sağlık durumu hakkında “Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim.” diye belirtti.