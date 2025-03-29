Özcan Deniz’e Ağabeyinden Gelen Ölüm Tehditleri

ÖZCAN DENİZ VE MELEK KASAP’TAN ŞİKAYET

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Dilekçede, Ercan Deniz’in hem sanatçının hem de kardeşinin can güvenliğini tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere karıştığı ve kamuoyuna asılsız ithamlarda bulunduğu iddiaları yer aldı.

PROFESYONEL İLİŞKİNİN SONA ERMESİ

Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz ile yaklaşık 22 yıl süren profesyonel ilişkisi, mali denetim krizi nedeniyle sona erdi. İddialara göre, Ercan Deniz, sanatçının mali kayıtlarla ilgili bilgi talebini reddetti ve şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde tutarak ciddi usulsüzlüklere imza attı.

TEHDİTLER VE SES KAYITLARI

Savcılığa sunulan dilekçede, Ercan Deniz’in hem Özcan Deniz’i hem de Melek Kasap’ı ölümle tehdit ettiği anlara ait ses kayıtları bulundu. Kayıtlarda, Ercan Deniz’in “Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!” gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

ADLİ KONTROL VE CEZA TALEBİ

Özcan Deniz ve ailesi, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezalandırılmasını talep etti. Dilekçeye ses kayıtları ve video görüntüleri, delil olarak eklendi.