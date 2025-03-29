Özcan Deniz’e Ağabeyinden Tehditler: Ses Kayıtları Var

ÖZCAN DENİZ’DEN AĞABEYİNE ŞİKAYET

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet başvurusu yaptı. Şikayet dilekçesinde, Ercan Deniz’in hem sanatçının hem de kardeşinin can güvenliğini tehdit ettiği, mali usulsüzlüklere karıştığı ve kamuoyuna asılsız ithamlarda bulunduğu öne sürüldü.

YILLARIN İLİŞKİSİ KRİZLE SONLANDI

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki 22 yıllık profesyonel ilişki, mali denetim sorunları yüzünden sona erdi. İddialara göre, Ercan Deniz, sanatçının mali kayıtlar hakkında bilgi talebini geri çevirdi ve şirket üzerindeki tüm yetkileri elinde bulundurarak ciddi usulsüzlüklere imza attı.

SAVCILIĞA SUNULAN DELİLLER

Savcılığa iletilen dilekçede, Ercan Deniz’in Özcan Deniz ve Melek Kasap’ı ölümle tehdit ettiği anları içeren ses kayıtları bulundu. Kayıtlarda, Ercan Deniz’in “Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var!” ifadeleriyle tehditte bulunduğu belirtildi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Özcan Deniz ve ailesi, Ercan Deniz için adli kontrol tedbirleri uygulanmasını ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezalandırılmasını istedi. Dilekçeye ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.