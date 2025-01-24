ÖZCAN’IN CANLI YAYINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Sözcü TV’de yayınlanan programda Özcan, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Canlı yayında itfaiye müdürünün, “söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini” dile getiren Özcan, “İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, ‘Burası büyük bir işletme, yarın beni karalıyorsun’ diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir” dedi.

YANGINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Bunlarla birlikte Özcan, yangın olayından sonra yapılmış başvuruları öğrendiğini belirtti. Daha önce bu başvuruların daha önceden yapıldığını, itfaiyenin bu alana gittiğini ancak başvuru sahibinin geri çektiğini ifade etti. Özcan, “Yangından sonra, hatta Sayın Bakan’ın açıklamalarından sonra bu durumu öğrendim” şeklinde konuştu.