Özcan ve Alçı Canlı Yayında Tartıştı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI SONRASI TARTIŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra KRT’de yapılan programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Nagehan Alçı arasında şiddetli bir tartışma ortaya çıktı. Özcan’ın Ergenekon ve Balyoz davalarına yaptığı atıflar, Alçı’nın sert tepkisini çekti. Canlı yayındaki tansiyonun arttığı anlar, izleyicilerin ilgisini üzerine çekti.

ÖZCAN’DAN SERT ÇIKIŞ

Program sırasında konuşan Tanju Özcan, “O zaman bunu yapan FETÖ’cülerdi” diyerek Ergenekon ve Balyoz davalarına atıfta bulundu. Bu ifadeler, Nagehan Alçı’nın tepkisini aldı ve Alçı, “O zaman da siyaset kurumunun yanındaydım, bugün de yanındayım” diyerek savunmasını yaptı. Tartışma, her iki tarafın da sert söylemleriyle devam etti.

UCUZ KELİMELER VE TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Tanju Özcan, Alçı’nın “ucuz tartışma” ifadesine tepki göstererek, “İlkeniz yok, duruşunuz yok” dedi. Alçı ise bu sözlere karşı, “Demokrasiye inanan insanlarla konuşmak istiyorum” şeklinde yanıt verdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Özcan, programdan ayrılmak istediğini belirtti ve “Aynı ortamda bulunmak istemiyorum” diye ekledi. Alçı ise canlı yayında kendisine hakaret edildiğini ifade etti.