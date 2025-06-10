Özdağ: 11 Haziran Duruşmasına Katılın

ÜMIT ÖZDAĞ’DAN DURUŞMA DAVETİ

Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşım yaptı. Özdağ, 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda gerçekleşecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Şu an Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ, bu çağrıyı resmi sosyal medya hesabında yaptı.

TUTUKLULUK SÜRESİ VE AÇIKLAMALAR

Paylaşımında, “11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum.” ifadelerine yer veren Özdağ, tutukluluğunun nedeninin toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı. Özdağ, tüm Türkiye’nin Silivri’de olmasının ardındaki gerçek sebebin “Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet” olduğunu bildiğini belirtti.

HUKUKUN UYGULANMADIĞI BİR ORTAMDA DAVET

Özdağ, iktidar ve muhalefet hukukunun ayrı bir noktadan değerlendirildiği bir süreçte, “İmkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum.” diyerek destek talep etti. Aynı zamanda, Türkiye için hukukun uygulanmadığı bir sürecin hayal edilmeyen bir durum olduğunu ifade etti. Bu çağrısı ile birlikte Özdağ, duruşma öncesi toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.