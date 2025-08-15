Özder Özcan, NAPOLI’YE GİDİYOR!

TRANSFER DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Yaz transfer dönemi büyük bir hızla devam ederken, Türkiye’deki futbol kulüpleriyle ilgili ilgi çekici gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekipleri transferleri bir bir duyururken, 1. Lig kulübü Iğdır FK da sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi.

ÖZDER ÖZCAN NAPOLİ’YE TRANSFER OLACAK

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun verdiği habere göre, Iğdır FK’nın oyuncusu forvet Özder Özcan, İtalya’nın Serie A takımlarından Napoli’ye transfer olmak üzere.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA DETAYLARI

Aynı haberde, Napoli’nin Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile bir anlaşmaya vardığı bildiriliyor.

GENÇ TAKIMDA OYNAYACAK

Özcan’ın, Napoli’nin genç takımı Primavera’da oynamak için sabırsızlandığı da ifade ediliyor. İtalyan kulübünün, oyuncuyu önce genç takıma alıp, ardından gelişimini takip ederek değerlendireceği belirtiliyor.

SEZON BAŞINDA IĞDIR FK’YA KATILMIŞTI

Altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 takımından 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK’ya transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, Hollanda’da doğup büyüdü.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Özcan, Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 kez forma giyerek 3 gol kaydetti. U18 Milli Takımı’nda ise 11 maçta görev aldı ve 2 gol atma başarısını gösterdi.