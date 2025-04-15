Özel, Bahçeli’nin İmamoğlu’na Cevap Verdi!

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için önemli bir çağrı yaptı. Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir” şeklinde ifade etti. Çıkan bu açıklama, kamuoyunda dikkat çekti.

ÖZEL’DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün düzenlediği partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin İmamoğlu’na yönelik çağrısına cevap verdi. Özel, “Devlet Bey’in yargılamaların hızlı olmasına, suçsuzsa diyor tahliye olmasına, yaptığı vurguları kıymetli buluyorum. Madem milletin verdiği oylara değer veriyoruz. Daha 1 yıl önce iki kişiden birinin oyuyla İstanbul’a görevlendirilen İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasına, yargılama sırasında görevinin başına dönmesine ve ilave yapıyorum, TRT’den isteyen her kanaldan yargılamaların açık ve şeffaf yapılmasına siz ne diyorsunuz? Biz burada sizinle buluşabiliriz, hızlı ve adil yargılama” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beraat ederse, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” diye belirtti.