Özel, Çerçioğlu’na Geçiş Yap Geçmediğini Duyurdu!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili olarak AK Parti’ye geçeceği yönünde ortaya atılan iddialara değindi. Özel, İBB soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve ardından itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın en çok çalıştığı belediyenin Aydın olduğunu belirtti. Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” şeklinde konuştu.

CHP’LİLERLE AK PARTİLİLER ARASINDAKİ ÇİFTE STANDART

Özel, açıklamalarında çifte standart olduğunu vurguladı ve “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi, CHP’li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar” dedi. Ayrıca, Özlem Çerçioğlu’na yönelik, “Ya içeri atıl ya da gel partime katıl” ifadesini kullandı. Bu şekilde, Çerçioğlu’na bir tercih sunduğunu belirtti.

Aydın’ı Tekrar Almak İstiyor

Özel, Özlem Çerçioğlu’nun suçsuz olduğunu iddia etmesi ve içeride haksız yere yatan insanların varken böyle bir tavır almasını eleştirdi. “Tayyip Erdoğan, böyle mi alacaksın Aydın’ı? Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın’ı” dedi. Özel, Aydın’ı kazanma kararlılığını da ifade etti.

ERDOĞAN’DAN GELEN İDDİALAR

Bu arada, Özel’in konuşmasından dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde partilerine çeşitli katılımların gerçekleşeceğini dile getirdi. Erdoğan, katılımcılara “Ne kadar Aydın var burada?” sorusunu yönelterek, söz konusu iddiaları pekiştirmiş oldu.