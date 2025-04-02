Özel’den Duygusal Volkan Konak Konuşması

ÖZEL’DEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Törende yaptığı konuşmada Özel, “Hepimizin başı sağ olsun. ‘Yeri dolmaz’ denir ya, işte bu söz Volkan Konak için tam yerine oturuyor. Onurlu yaşamı, hatıraları, şarkıları hepimize emanet. Ne sanatta, ne cesarette, ne de aydınlık yarınları savunmada yeri dolar” diye belirtti. Konak ile yaptığı son görüşmelerden bir tanesini hatırlatan Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ödül töreninde geçen bir diyaloğu paylaştı. “Bana, ‘Günde altı-yedi yerde konuşuyorsun, bu enerji nereden?’ diye sordu. ‘Asıl senin yüreğin, sesin, inancın inanılmaz’ dedim. Çocukluk anımı anlattım: Altı yaşında mikrofonu atıp kaçmıştım, öğretmenim ‘Bir daha bırakma’ dedi. O gün bugündür bırakmadım” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NA HARİKULADEN DESTEK

Özel, Konak’ın Ekrem İmamoğlu’na olan desteğini de unutmamıştı. “İmamoğlu için ilk tepkiyi o verdi. 45-50 sanatçı İBB’de toplanmıştı, imza topluyorlardı. Volkan’ı aramışlar, yurt dışındaymış, uyuyormuş. ‘İmza koyar mısın?’ dediler. ‘Oraya imzamı, mürekkebimi koymam; kanımı koyarım, kalbimi koyarım’ dedi. İşte o kadar yürekliydi” diyerek Konak’ın cesaretini vurguladı.

KONAK’IN ADINI YAŞATMAKTAN YANA SÖZLER

Konak’ı anma sözü veren Özel, “Ailesine söyledim, Ahmet Başkan Trabzon’da en güzel yere adını verecek. 413 belediyemize yazı gidiyor; kayyumla alınanlar hariç, elimizden gelen her yerde Volkan Konak’ı caddelerde, meydanlarda, eserlerle yaşatacağız. Kültür ve sanat mekânlarına onun adı verilecek” dedi. Duygularını dile getirirken, “Allah bize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O yürek bu kadar dayanabildi” ifadelerinde bulundu.

UNUTMAYACAK VE UNUTTURMAYACAK

Konuşmasını şu sözlerle tamamlayan Özel, “Volkan Konak’ın ailesini, hemşerilerini, sevenlerini onun büyük sevgisiyle selamlıyorum. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Unutmayacağız, unutturmayacağız” diyerek törende bulunanları selamladı.