Özel’den İmamoğlu Hakkındaki İddianameye Tepki

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİANAMEYE YORUMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, “5 gün içinde iddianame yazılıyor. Koskoca Cumhuriyet Başsavcılığının başka hiç mi işi yok?” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianameye ilk tepki Özgür Özel’den geldi.

ADAY BELİRLEME TEPKİLERİNE CEVAP

Adıyaman’da yaptığı açıklamalarda, CHP içindeki aday belirleme konusundaki eleştirilere de değinen Özel, “Diyorlar ya ‘aday’ için niye bu kadar acele ediyorsunuz diye. Çünkü benim Akın Gürlek’ten daha fazla acelem var. Bir an önce sandığı getireceğiz. Akın Gürlek’in acelesi varsa bizim daha çok acelemiz var. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Hadi bakalım” ifadelerini kullandı. Adaletin katledilmesiyle ilgili ağır suçlamalarda bulunan Özel, “Adamın İstanbul’a gelişi talimat. Adamı ‘Akın sana ihtiyacım’ var deyip yollamış” dedi.

İMAMOĞLU’NUN İDDİANAMESİ VE SUÇLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı sözler nedeniyle “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca İmamoğlu için memuriyetten yoksun bırakılma talebi de yer aldı.